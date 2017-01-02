Volvo otomobillerinde Skype dönemi

Volvo Car Group, Müşteri Bağlantı Servisleri Başkan Yardımcısı Anders Tylman-Mikiewicz, "Hepimizin başına gelmiştir. Otomobildeyken telefonla bir konferans görüşme yapmaya çalışırsınız. Bağlanmaya çalışırken ya telefonunuzu düşürürsünüz ya da uzun pin kodu numarasını unutursunuz. Otomobildeyken önemli bir telefon görüşmesi yapmak iyi bir fikirmiş gibi gelmez. Her şeyin ötesinde, dikkatiniz olması gereken yerde, yani yolda değildir. Şimdi Skype for Business sayesinde tüm bunlar ortadan kalkıyor" diyor.

Skype for Business, iş hayatında, tüm dünyada milyonlarca insan tarafından kullanılıyor. Şimdi, Volvo 90 Serisi otomobillerde yaklaşan toplantıları ve katılımcıların detaylarını görmek ve geniş ekran üzerinden bir dokunuşla toplantılara katılmak mümkün olacak.

Anders Tylman-Mikiewicz, "Skype for Business, bizim araç içi bağlantı ve iletişim sistemleriyle ilgili ileriye doğru attığımız önemli bir adım. Otonom sürüşe sahip otomobillerin şafağında, bunun gibi araç içi esnek uygulamalar sayesinde insanların gelecekte ofislerinde daha az zaman geçireceklerini görebiliyoruz. Bu konu, otomobilin içerisinde geçirdiğimiz zamana tamamen yeni bir bakış açısı getiriyor ve henüz daha işin başındayız" diyor.

Volvo Cars'ın otomobillerinin içerisinde yer alan teknolojik uygulamalara yaklaşımını, en son teknolojileri akılcı bir şekilde kullanarak insanların hayatını daha da kolaylaştırmak ve daha güvenli hale getirmek arzusu belirliyor.

Volvo'nun Microsoft ile gerçekleştirdiği bu iş birliği kapsamında ayrıca, benzersiz ses tanıma sistemiyle insanların ihtiyaçlarını aktif olarak tahmin edebilen ve günlük hayatlarında onları destekleyecek çözümler sunan, Microsoft'un akıllı kişisel asistanı Cortana'nın kullanılması da yer alıyor.

Microsoft Skype for Business Ürün Yönetimi Direktörü Ben Canning, "Volvo Cars işin doğasının artan bir şekilde mobilde olduğunu görerek bu alana öncülük ediyor. İnsanlar her yerde üretici olmalılar -otomobillerinde bile" diyor ve ekliyor, "Volvo otomobillerden bağlanarak modern toplantılar yapmayı heyecanla bekliyoruz"

İsveçli şirket, Microsoft ve Volvo Cars için bu alanda bulut temelli çözümler üreten Ericsson ile birlikte çalışarak vizyoner hizmetler geliştiriyor ve gittikçe büyüyen müşteri kitlesine bunları sunmaya devam ediyor.

Anders Tylman-Mikiewicz, "Araç içi iletişim sistemleri, bizim Volvo'da üzerinde yıllardır çalıştığımız bir konu. 1980'lerin ve 90'ların başındaki handset sistemlerden, şimdi standart olarak sunduğumuz Bluetooth hands-free özelliğine gelene kadar, güvenliğe olan odağımızı kaybetmeden ve sürücünün dikkatini dağıtmadan, insanlar yoldayken onların hayatlarını nasıl kolaylaştırabileceğimizi düşündük, bu konu bizim için her zaman önemli oldu" diyor.

Kaynak: Otohaber.com.tr