İşte 2017'nin trafik cezası tarifeleri

Yılbaşından itibaren yeniden değerleme oranına göre yüzde 3,83 zamlı uygulanacak trafik cezaları cep yakacak.AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 11 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"nde Maliye Bakanlığınca yeniden değerleme oranı yüzde 3,83 olarak belirlendi.

Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren trafik kurallarına uymayan sürücüler, ödemeleri gereken cezaları 2016'ya göre 2017'de yüzde 3,83 oranında zamlı ödeyecek.

Yılbaşından itibaren en düşük ceza, "taşıma sınırı üstünde yolcu alan" sürücülere 75 lira olarak kesilecek. En yüksek ceza, 14 bin 908 lira ile "geçici tescil belgesini basmak ve araç sahibine vermek üzere yetkilendirilen gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinden belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket edenlere" uygulanacak.

Yetkisi olmadığı halde tescil plakası basanlar, 10 bin 383 lira ile cezalandırılacak. "Karayoluna, trafiği tehlikeye sokacak ve trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek şekilde bir şey atan, döken, bırakan, karayolunun yapısına, güvenlik tesisleri ile trafik işaretlerine zarar verenlere, bunların yerlerini değiştirenlere veya ortadan kaldıranlara" 427 lira para cezası kesilecek.

SAHTE PLAKAYA 5 BİN 191 LİRA CEZA

Tescil edilen araçları trafik belgesi ve tescil plakası olmadan karayoluna çıkaranlar, 2017'de 876 lira ceza ödeyecek.

Ruhsatsız araç kullanan ve tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takanlara 95 lira, yönetmeliğe aykırı plaka takanlara 427 lira ceza verilecek.

Farklı okunmaya ya da okunamamaya neden olacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapanlar 92 lira, tescilli aracı plakasız kullananlar bin 763 lira ceza ödeyecek.

Aracına sahte plaka takan kişilere verilen 5 bin liralık para cezası, 5 bin 191 liraya yükselecek.

Aracını tescil ettirmeden trafiğe çıkaranlar, karayolunda geçici kullanacağı aracı için geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakası almayanlar veya bunları başka araçta ve süresi bittiği halde kullananlar, 206 lira para cezasına çarptırılacak.

Kamyon, çekici ve otobüslerde takograf, taksilerde taksimetre bulundurmayanlar ile bunları kullanmayanlara 427 lira para cezası verilecek. Bu cihazları bozuk imal edenlere, bozulmasına neden olanlara ve bozuk durumdaki cihazları araçlarında kullananlara 6 bin 660 lira para cezası uygulanacak.

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EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANAN BİN 763 LİRA CEZA ÖDEYECEK

Araçlarının muayene süresini geçirenlere 95 lira ceza verilecek.

Yılbaşından itibaren muayene istasyonları işletme şartlarına uymaz ya da gerektiği şekilde araçları muayene etmezse ilkinde 6 bin 989, ikincisinde 11 bin 658 ve üçüncüsünde 23 bin 318 lira para cezası ödeyecek.

Sürücü belgesiz araç kullanmanın cezası bin 763 lira olacak, kırmızı ışık kuralına uymayanlara 206 lira ceza kesilecek.

Bulundurması zorunlu olduğu halde aracında emniyet kemeri bulundurmayan veya kullanmayanlar ile motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikleti kasksız ve gözlüksüz kullananlara 95'er lira ceza verilecek.

Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısız şekilde sürene, aracından bir şey atana ya da dökene, seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını kullanana 95 lira para cezası uygulanacak.

Trafik işaretçilerine uymayanlar 206, trafik işaret ve levhalarına uymayanlar 95 lira ile cezalandırılacak.

Hususi otomobili 0,50, hususi olmayan otomobilleri 0,20 promil üzerinde alkollü kullanan sürücülere ilkinde 876 lira, ikincisinde bin 98 lira, üçüncüsü ve daha fazlasında bin 763 lira para cezası uygulanacak.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullananlara 4 bin 514 lira ceza verilecek.

Uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığını veya alkolün kandaki miktarını tespit için gereken teknik cihazları kullanmayı reddeden sürücülere 2 bin 507 lira para cezası kesilecek.

ENGELLİ YERİNE PARK EDEN 109 LİRA İLE CEZALANDIRILACAK

Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını yüzde 30'dan fazla aşanlar 427 lira, radarların yerini belirleyen ve sürücüyü uyaran cihazları araçlarında kullananlara bin 763 liradan 2 bin 658 liraya kadar para cezası verilecek.

Dönüş kurallarına uymayan sürücülere 95 lira, yasak alanda sollama yapanlara 206, önündeki aracı yeterli takip mesafesinde izlemeyen sürücülere 95 lira ceza kesilecek.

Kavşaklara geldiğinde yavaşlamayanlar ve kavşak geçiş önceliği kuralına uymayanlar, otobüs, tramvay ve taksi duraklarında bekleyenler ve yasak alana park edenler, 95 lira para cezası ödemek zorunda kalacak.

Engelli park yerlerine aracını park edenlere 109 lira ceza uygulanacak. Gerekli makamdan izin almadan yarış ve koşu düzenleyen kişilere 427 lira para cezası uygulanacak.

Kesilen para cezasını 15 gün içinde ödeyen kişilere yüzde 25 indirim yapılacak.

Kaynak: AA