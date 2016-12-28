Tesla'nın otonom araçları daha önce birçok kez kazalara karışmış ve tepki de almıştı. Ancak tabii ki kazalar genele baktığımızda azınlıkta. Bunların yanı sıra aracın sensörleri ve yapay zekası kazaları engelleme konusunda oldukça başarılı. Geçtiğimiz günlerde Tesla Model X'in müthiş hamlesiyle kazayı nasıl önlediğinden sizlere söz etmiştik.

Şimdi ise Tesla, kazayı tahmin etti! Hollanda'da otoyolda yaşanan olayda Tesla, önünde seyreden iki aracın kaza yapacağını öncesinden sezdi ve olası bir başka kazayı engelledi. Bu esnada sesli sinyal veren Tesla ayrıca hızını da düşürdü.

Bu video, Volvo'nun geçtiğimiz yıllarda koyduğu, "ölümlü otomobil kazalarını bitirme" hedefinin hiç de gerçek dışı olmadığını gösteriyor.

İşte o anlar;