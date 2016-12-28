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Giriş Tarihi: 28.12.2016, 16:05 Güncelleme Tarihi: 28.12.2016, 16:14
Etiketler:
Tesla volvo otomobil kaza tahmin etti önleme araç yapay zeka
Tesla, kazayı tahmin etti!

'nın içi kamerası önünde olan yı ve bu kazayı nasıl öncesinde ğini gösteriyor.

Emre Çetinkaya

Tesla'nın otonom ları daha önce birçok kez lara karışmış ve tepki de almıştı. Ancak tabii ki kazalar genele baktığımızda azınlıkta. Bunların yanı sıra aracın sensörleri ve sı kazaları engelleme konusunda oldukça başarılı. Geçtiğimiz günlerde Tesla Model X'in müthiş hamlesiyle kazayı nasıl önlediğinden sizlere söz etmiştik.

Şimdi ise Tesla, kazayı ! Hollanda'da otoyolda yaşanan olayda , önünde seyreden iki aracın kaza yapacağını öncesinden sezdi ve olası bir başka kazayı engelledi. Bu esnada sesli sinyal veren Tesla ayrıca hızını da düşürdü.

Bu video, Volvo'nun geçtiğimiz yıllarda koyduğu, "ölümlü otomobil kazalarını bitirme" hedefinin hiç de gerçek dışı olmadığını gösteriyor.

İşte o anlar;
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