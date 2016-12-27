2017 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları belli oldu

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilgili tebliğ uyarınca, 1-3 yaş arası 1,600 cm3 - 1,800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan 1,827 TL; 1,800 cm3 - 2,000 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan ise 2,878 TL MTV tahsil edilecek. Bu yıl için belirlenen yeniden değerleme oranı (yüzde 3,83) nispetinde artırılan MTV tutarlarının belirlendiği listeye göre, en yüksek MTV, 23,586 TL ile 1-3 yaş arasındaki 4,000 cm3 ve yukarısı motor hacmine sahip araçlardan alınacak.

Listede yer alan en düşük MTV tutarı ise 68 TL ile 1,300 cm3 ve aşağısı motor hacmine sahip 16 ve yukarı yaştaki araçlardan alınacak.

İşte 2017 yılında araç tiplerine göre tüm yaş ve silindir hacmi kategorilerindeki araçlardan alınacak motorlu taşıt vergisi tutarları: