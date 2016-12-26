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Ucuz için gibi gelişme:

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Giriş Tarihi: 26.12.2016, 20:53 Güncelleme Tarihi: 26.12.2016, 21:00
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Kevin Czinger Blade otomobil Divergent Microfactories lego Blade otomobil devrim
Ucuz otomobil için devrim gibi gelişme: Blade

Motor ve mekanik parçaları hariç tüm gövde parçaları 3 boyutlu yazıcıda üretilen , yaratacak. İnsanlar lerini evde oyuncak gibi monte edebilecek. Otomobil fiyatları düşecek.

Otomotiv sanayisinde en büyük i Henry Ford yaptı. Seri üretim adı verilen yöntemle, maliyetleri düşürüp, insanların sahibi olmasının önünü açtı. Otomotiv sektörü, onun sayesinde bugünkü konumuna ulaştı. Bugünlerde geleneksel üretim metotlarını ortadan kaldıracak devrim niteliğinde yeni bir üretim şekli konuşuluyor. Bu gerçekleşirse, dev yatırımlara, büyük fabrikalara gerek kalmayacak. İnsanlar evlerinde otomobillerini Lego oyuncak gibi monte edebilecek. Otomobil fiyatları ciddi oranda düşecek. Yaklaşık 5'te 1'i kadar ucuzlayacak. San Fransisco merkezli Divergent Microfactories şirketi, otomotiv dünyasında çığır açacak Blade'i tanıttı. Blade'in en önemli özelliği, şasisi 3 boyutlu yazıcı ile üretilen dünyanın ilk süper spor otomobili olması. Motor ve mekanik aksamı hariç tüm gövde parçaları 3 boyutlu yazıcılarda üretiliyor. Yaklaşık 47 kilogram ağırlığındaki şasi üç boyutlu yazıcıdan basılmış alüminyum parçadan oluşuyor. Bu parçalar 30 dakika içerisinde kalifiye eleman ihtiyacı olmadan kolaylıkla birleştirilebiliyor. 'in CNG ile çalışan dört silindirli turbo motoru, 700 bg güç üretiyor. Güçlü motor, 635 kg'lik hafif fiber gövde sayesinde Blade'i, 0-100 km'ye sadee 2.5 saniyede çıkıyor. Sınırlı sayıda üretim yapan firma, yakın bir zamanda seri üretime geçmeyi hedefliyor.

20 MİLYON DOLAR YATIRIM

Divergent Microfactories CEO'su Kevin Czinger, Blade'in en önemli özelliğinin geleneksel üretimdeki gibi maliyeti yüksek fabrikalara ihtiyaç duymadığını söyledi. Standart bir otomobil fabrikası için yapılan yatırımın bir milyar dolar olduğunu ifade eden Czinger, Blade'in 20 milyon dolar yatırımla kurulacak bir fabrikada yılda 10 bin adet üretilebileceğini söyledi.

Ufuk SANDIK / Sabah
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