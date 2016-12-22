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'in sürücüsüz aracı 'göze batmaya' devam ediyor

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Giriş Tarihi: 22.12.2016, 12:09 Güncelleme Tarihi: 22.12.2016, 12:12
Etiketler:
uber otomobil sürücüsüz araç san francisco hata kural ihlali
Uber'in sürücüsüz aracı 'göze batmaya' devam ediyor

Yeterince test edilmeden trafiğe açık alanlarda kullanılmaya başlanması nedeniyle güvenlik riski oluşturduğu ileri sürülen 'in sürücüsüz aracı, 'da orta şeritten sola dönüş yaparken görüntülendi.

Özel araç sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber adlı şirketin teknolojisi, ABD yollarında trafik kuralları ihlaline yol açmaya devam ediyor.

'in sürücüsüz aracı dün ABD'nin San Francisco kentinde AA'nın kameralarına takıldı. Söz konusu sürücüsüz araç, içindeki Uber mühendisiyle orta şeritte yola devam ederken bir dört yol ağzında sola dönüş için sinyalini verdi. Sola dönüş esnasında sol şeridi kullanması gereken araç, bunun yerine orta şeritten sola dönüş yaptı.

Sürücüsüz araç, geçen hafta da 'da kırmızı ışıkta geçmişti. Söz konusu ihlalin ardından Kaliforniya eyaleti Motorlu Araçlar Dairesi (DMV), Uber'in sürücüsüz araçlarının halka açık trafik alanlarından kaldırılmasını talep etmiş ve şirketin "sürücüsüz araç testi izni" alması gerektiğini bildirmiş ancak Uber, karara uymayacağını açıklamıştı.

Bunun üzerine, dün akşam, Kaliforniya eyaleti DMV, Uber'in eyalet genelinde sürücüsüz araç teknolojisine sahip taşıtların ruhsatlarını iptal ettiğini duyurdu. DMV, şirketin toplam 16 aracının "sürücüsüz araç testi izni" alınması durumunda trafiğe çıkabileceğini belirtti.

Uber'den geçen pazartesi günü yapılan açıklamada, şirketin sürücüsüz araçlarının bisiklet şeritlerini algılaması konusunda sorun olduğu duyurulmuştu.

Uzmanlar, Uber'in sürücüsüz araç teknolojisinin tam olarak geliştirilmeden ve test edilmeden trafiğe açık alanlarda faaliyet göstermesinin oluşturabileceği güvenlik risklerine dikkati çekiyor.

Kaynak: AA
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