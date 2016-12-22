2. el otomobil alırken dolandırıcılara dikkat edin!

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yaptığı açıklamada, motorlu taşıtlarda ÖTV değişikliğiyle bazı araçların fiyatının yılbaşından sonra artacağını söyledi.

Bu nedenle sıfır araçların yanı sıra 2. el piyasasında da hareketlilik olduğunu dile getiren Şahin, bazı art niyetli kişilerin bunu fırsat bilerek vatandaşları dolandırmaya çalıştığını ifade etti.

Şahin, bu konuda çok sayıda şikayet almaya başladıklarını belirterek, "Bu dolandırıcılar, vatandaşların araçlarının fotoğraflarını çekiyor ve kendi araçlarıymış gibi internet üzerinden satış ilanı veriyor. Bu kişiler, kendisini arayan kişilerle aracın satılması hususunda pazarlık yapıyor. Bazılarıyla anlaşma sağlanıyor. Ancak vatandaş başkasının aracının kendisine satılmaya çalışıldığını bilmiyor. Vatandaş, anlaşma sağlanması durumunda dolandırıcının istediği yere bir miktar kapora yatırıyor. Ancak ondan sonra ortada ne araç ne de satıcı kalıyor. Vatandaş verdiği kaporayla ortada kalıyor." dedi.

"BİLGİLERİN DOĞRULUĞU TEYİT EDİLMELİ"

Şahin, 2. el otomobil almak isteyen vatandaşlara şu önerilerde bulundu:

"Böyle bir durumla karşılaşan tüketicilerin dikkat etmesi gereken bazı durumlar var. Vatandaşlarımız internet üzerinden yapacakları alışverişlerde öncelikle dolandırılma ihtimalini her zaman akıllarında tutmalı. Çünkü satıcı ve araçla aynı ortamda bulunulmuyor. Vatandaş aracı da satıcıyı da görmüyor. Alışveriş sanal bir ortamda oluyor. Ayrıca, satışlarda kapora olmazsa olmaz bir şart değildir. İlk önce kaporasız satış zorlanmalı. Olmazsa aracın ruhsat fotoğrafını isteyip kapora talep edenin hesap numarasındaki isim ile ruhsattaki araç sahibinin isminin aynı olup olmadığını mutlaka kontrol etmeli. İsim farklıysa kesinlikle kapora yatırılmamalı."

OTOMOBİL ALIRKEN DİKKAT!

Şahin, isimlerin aynı olması durumunda da acele edilmemesini tavsiye ederek, resmi yollardan aracın diğer özelliklerinin sorgulanması gerektiğinin altını çizdi.

Bu yolun oldukça sağlam olduğunu aktaran Şahin, "Aracın plakasını yazıp '5664'e göndererek, bilgilerin doğruluğu teyit edilmeli. Böylece aracın gerçek sahibi olduğuna ciddi oranda emin olabiliriz. Ayrıca aracın vergi borcu, hasar durumu, kilometre bilgileri ve muayenesinin olup olmadığı ve üzerinde rehin ya da haciz olup olmadığını öğrenme şansımız da oluyor. Bunları yapmadan kapora yatırmak dolandırılmaya yol açabilir." diye konuştu.

"İLANLARDAKİ TABİRLERE DİKKAT EDİLMELİ"

Şahin, söz konusu dolandırıcıların çok cazip fiyatlar sunarak, "acil", "piyasanın altında satış", "ihtiyaçtan satıyorum" gibi sözlerle kandırma yöntemini kullandıklarını belirterek, vatandaşlara bu tür ilanlara ön yargılı yaklaşmasını önerdi.

Bu aşamalardan sonra da yapılması gerekenler olduğunu vurgulayan Şahin, "Kaporayı PTT'den değil, banka şubelerinden ve açıklama kısmına 'kaporadır' yazarak yatırın. Satış galeri aracılığıyla yapılıyorsa, vergi levhası ve ruhsat fotoğrafını birlikte isteyin. Bütün bunlara rağmen dolandırılmışsak ilan detayının ekran görüntüsü ile birlikte kaporanın makbuzuyla savcılığa gidip şikayetçi olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA