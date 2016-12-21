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Yeni ve pasaport ücretleri açıklandı

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Giriş Tarihi: 21.12.2016, 19:21 Güncelleme Tarihi: 21.12.2016, 19:22
Etiketler:
Maliye Bakanlığı sürücü ehliyet 2017 otomobil zam
Yeni ehliyet ve pasaport ücretleri açıklandı

, gelecek yıl için değerli kağıt bedellerini belirledi. Nüfus cüzdanları 16, aile cüzdanları 86 liradan, belgeleri, sürücü çalışma belgeleri ve motorlu araç trafik belgesi ise 117 liradan satılacak.

Maliye Bakanlığı, değerli kağıtların 2017 yılında uygulanacak satış bedellerini belirledi.

Muhasebat Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2017'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, gelecek yıl ilgili kanunda "değerli kağıt" olarak belirlenen noter kağıtları 9,30 lira ile 19 lira arasında satılacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 94 lira olacak.

Nüfus cüzdanları 16 lira, aile cüzdanları 86 lira, sürücü belgeleri, sürücü çalışma belgeleri (karneleri) ve motorlu araç trafik belgesi 117 lira, motorlu araç tescil belgesi 88 lira, iş makinesi tescil belgesi 85 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 5,60 lira, Mavi Kart ise 8,50 liradan satılacak.

Kaynak: AA
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