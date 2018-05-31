Xiaomi Mi 8, Qualcomm Snapdragon 845 işlemci, çift kamera ve çift GPS ile donatılmış bir telefon. Ayrıca ekranında çentiği olan (Bu çentik gizlenebiliyor) Xiaomi modeli olarak dikkat çekiyor. Zaten ekranda çıkıntı olduğu sızıntılarda ortaya çıkmıştı. Bununla birlikte telefon karanlık ortamda da çalışabilen üç boyutlu yüz tanıma özelliğine sahip. Xiaomi bu özelliği kendi geliştirmiş.

Mi 8'in Explore Edition adında özel bir modeli daha var. Bu modelde ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ve cihazın iç tarafını gösteren arka paneli bulunuyor.

KAMERA ÖZELLİKLERİ

Şirketin CEO'su Lei Jun tarafından tanıtılan Xiaomi Mi 8'de 12 MP (f/1.8 diyafram açıklığı) + 12 MP (f/2.4 diyafram açıklığı) çift kamera bulunuyor. İkinci sensör telefoto. İlk sensör Sony IMX363, ikinci sensör ise Samsung S5K3M3.

Kamera 200'den fazla sahne için yapay zeka özellikleri geliştirilmiş. Yapılan açıklamaya göre kamera düşük ışıklı koşullarda ve gece çekimlerinde de oldukça yetenekli. Telefonun DxOMark tarafından 105 puan aldığını da belirtelim. Ayrıca Xiaomi Mi 8, iPhone X'te gördüğümüz yapay zeka destekli portre fotoğrafçılığı özelliğine de sahip.

Önde 20 MP'lik f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir kamera var. Bu kameranın kızılötesi sensörlerle de desteklendiğini belirtelim. Ön kameranın yapay zeka destekli porte selfie'ler dışında, yapay zekalı güzellik gibi yetenekleri de var. Yüz algılama sensörü ayrı ve selfie'ler için kullanılmıyor.

Telefonun Snapdragon 845 ile gelmesi sürpriz değil. Mi 8'in AnTuTu'da 301.472 puan aldığı açıklandı. 6 GB RAM'i olan telefonun 64/128/256 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

EKRAN DETAYLARI

Xiaomi Mi 8'in ekranı 6.21" ve oranı da 18.7:9. Super AMOLED olan ekranın çözünürlüğü de Full HD+ (2248x1080). 3.5 mm'lik jack girişi daha önce gitmişti, bu yüzden de yeni telefonda olmaması normal. Cihaz USB-C portu kullanıyor. Xiaomi Mi 8, çift GPS'li ilk akıllı telefon olarak da dikkat çekiyor.

Fiyatlara gelecek olursak, telefonun 64 GB'lık modeli 421 dolar, 128 GB'lık modeli 468 dolar ve 256 GB'lık modeli ise 515 dolar.

Ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı olan Explorer Edition ise 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip. Fiyatı ise 577 dolar.