Başlıca sızıntı kaynaklarından biri olan Ben Geskin yine rahat durmadı ve her zaman yaptığını yaptı. Geskin, Twitter'da Xiaomi Mi 8'in tasarımını ortaya koyan yeni sızıntı fotoğrafları paylaştı.

Fotoğraflara bakacak olursak, telefonun ekranında çentik yer aldığını görüyoruz. iPhone X'le birlikte başlayan bu çentik modasına Xiaomi de katılmış durumda.

Bununla birlikte diğer görselde ise cihazın arka kısmı görülüyor. Arkada yine iPhone X benzeri dikey olarak konumlandırılmış çift kamera var. Ayrıca parmak izi okuyucusu da bulunuyor.

XIAOMI MI 8'İN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Xiaomi Mi 8'de 6 inç çerçevesiz çentikli ekran, Snapdragon 845 sistem çipi, 6/8 GB RAM, 64/128/256 GB depolama alanı ve 3170 mAh değerinde pil yer alacak. Bu arada pilin 3400 mAh olacağına dair başka bir söylenti daha var.

Ayrıca Mi 8'de iPhone X'e rakip olacak üç boyutlu yüz tanıma özelliğinin ve ekrana entegre parmak izi tarayıcısının olacağı ileri sürülüyor.

XIAOMI MI 8'İN FİYATI

Xiaomi Mi 8'in 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip temel modelinin 440 dolar civarında olması bekleniyor. Telefon 31 Mayıs'ta resmen tanıtılacak.