Lenovo Z5, bu senenin ilk yarısında piyasaya çıkacak en heyecan verici akıllı telefonlardan biri olabilir. Yapılan açıklamaya göre telefonda 18 ayrı patentli teknolojiye dayanan teknolojik ve donanımsal yenilikler telefonda bulunuyor.

Gelelim asıl habere, Chang Cheng, Lenovo Z5'in 5 Haziran'da tanıtılacağını doğruladı. Yani gelecek hafta salı günü Çinli şirketin yeni üst düzey telefonunu göreceğiz.

LENOVO Z5 NELER SUNACAK?

Lenovo Z5'te çerçevesiz ekran bulunuyor. Ekran gövde oranı ise %95 olacak ki, günümüz şartları için etkileyici bir oran. Chang Cheng paylaşımlarında ise cihazın 45 günlük bekleme süresine ve 4 TB depolama alanına sahip olacağını da ileri sürdü. Bu arada yapılan başka bir paylaşıma göreyse Z5'te yapay zeka destekli, çift ana kamera yer alıyor.

4 TB'lık hafıza ise kafa karıştırıcı. Lenovo'nun Z5'i satın alanlara 4 TB'lık depolama alanı sunacağı doğru, fakat bulut depolama veya başka bir yolla da olabileceği düşünülüyor.

Telefonun geri kalan özellikleri ise gizemli bir şekilde saklanıyor. Fakat tüm sorular 5 Haziran'da cevap bulacak.