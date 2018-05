iOS 11.4 güncellemesi yayınlandı! Neler getiriyor?

Apple, iOS 11.4'ü bugün itibarıyla destekleyen tüm cihazları için dağıtmaya başladı. IPhone ve iPad için gelen yeni güncelleme dikkat çeken bir dizi özellikle birlikte OTA yoluyla indirilebiliyor.

Mart ayı sonlarında Apple, batarya sağlığı ve performans ayarları, yeni Animojiler, Bussiness Chat, Sağlık Kayıtları ve ARKit'e yükseltme gibi birçok yeni özellik içeren iOS 11.3'ü yayınlamıştı. Kısa süre sonra, geliştiriciler iOS 11.4'ü test etmeye başladı. Apple, bugün resmen 6 iOS 11.4 beta sürümünün ardından son kararlı sürümü yayınladı.

İOS 11.4 NELER GETİRİYOR?

IOS 11.4 ile Apple, AirPlay 2 yenilikleri ve iCloud'daki Mesajlar özelliği başta olmak üzere birçok yeni özellikle getiriyor. Ayrıca Schoolwork ve ClassKit gibi eğitimsel yenilikleri de içerek güncelleme, kırmızı iPhone 8 ve iPhone 8 Plus için yeni duvar kağıtları, Takvim uygulamasına HomePod desteği de getiriyor.

Yaklaşık 307 MB büyüklüğünde dosya boyutuna sahip olan güncelleme cihazlara, Genel> Yazılım Güncellemesi yoluyla indirilebiliyor.

iOS 11.4 HANGİ CİHAZLARI DESTEKLİYOR?

İşte o cihazlar;

- iPad Air

- iPad Air 2

- iPad Pro

- iPad 9.7

- iPad mini 2

- iPad mini 3

- iPad mini 4

- iPod touch 6th

- iPhone 5s

- iPhone SE

- iPhone 6/6 Plus

- iPhone 6s/6s Plus

- iPhone 7/7 Plus

- iPhone 8/8 Plus

- iPhone X