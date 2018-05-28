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'a hesap bilgisi isteme özelliği eklendi

WHATSAPP'A HESAP BİLGİSİ İSTEME ÖZELLİĞİ EKLENDİ
28 Mayıs 2018, Pazartesi Güncelleme : 16:26:53

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan 'a hesap bilgilerini isteyebileceğiniz yeni bir özellikle donattı.

Avrupa Birliği'nin kişisel leri daha iyi koruyacak ve ihlalleri daha sert cezalandıracak yeni düzenlemesi yürürlüğe giriyor.

Bu düzenleme ile kullanıcılar, kişisel verileri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olacak.

AB'nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) yürürlüğe girmeden günler önce, iOS ve uygulamasına yeni bir 'hesap bilgisi isteme' özelliği ekledi.

iOS İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER

İki platformda entegre edilen özelliği kullanabilmek için iOS'ta şu adımları izlemeniz gerekiyor: Ayarlar->Hesap->Hesap Bilgilerini Talep Et->Raporu Talep Et.

ANDROID İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER

Android kullanıcılarının ise izlemeleri gereken adımlar şöyle: Ayarlar->Hesap->Hesap Bilgilerini Talep Et->Raporu Talep Et.

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