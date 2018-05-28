Avrupa Birliği'nin kişisel verileri daha iyi koruyacak ve ihlalleri daha sert cezalandıracak yeni düzenlemesi yürürlüğe giriyor.

Bu düzenleme ile kullanıcılar, kişisel verileri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olacak.

AB'nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) yürürlüğe girmeden günler önce, WhatsApp iOS ve Android uygulamasına yeni bir 'hesap bilgisi isteme' özelliği ekledi.

iOS İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER

İki platformda entegre edilen özelliği kullanabilmek için iOS'ta şu adımları izlemeniz gerekiyor: Ayarlar->Hesap->Hesap Bilgilerini Talep Et->Raporu Talep Et.

ANDROID İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER

Android kullanıcılarının ise izlemeleri gereken adımlar şöyle: Ayarlar->Hesap->Hesap Bilgilerini Talep Et->Raporu Talep Et.