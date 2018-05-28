;

Subaru'nun yeni modelinde CarPlay var

SUBARU'NUN YENİ MODELİNDE CARPLAY VAR
28 Mayıs 2018, Pazartesi Güncelleme : 17:03:01

CarPlay sistemine sahip olan otomobiller kervanına 2019 model Subaru WRX de eklendi. Böylece Apple’ın sistemi 400’den fazla otomobil modeline girmiş oldu.

iPhone kullanıcılarının akıllı telefonlarını otomobilleriyle entegre hale getirmelerini sağlayan CarPlay, üçüncü yılında 400'den fazla otomobil modeline girmeyi başardı.

YENİ SUBARU WRX'TE CARPLAY DESTEĞİ VAR

Habertürk'ün MacRumors sitesine dayandırdığı haberine göre, Apple CarPlay desteği sunan son araç, 2019 model Subaru WRX oldu. Mazda da yakın zamanda 2018 model 6 model sedanında CarPlay desteğine yer vermişti.

Apple'ın bu alandaki en büyük rakiplerinin başında ise Google geliyor. Android Auto ile CarPlay benzeri işlevler sunan şirket, platformun 400'den fazla araç tarafından desteklendiğini belirtiyor.

ETİKETLER:

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN