Subaru'nun yeni modelinde CarPlay var

iPhone kullanıcılarının akıllı telefonlarını otomobilleriyle entegre hale getirmelerini sağlayan Apple CarPlay, üçüncü yılında 400'den fazla otomobil modeline girmeyi başardı.

YENİ SUBARU WRX'TE CARPLAY DESTEĞİ VAR

Habertürk'ün MacRumors sitesine dayandırdığı haberine göre, Apple CarPlay desteği sunan son araç, 2019 model Subaru WRX oldu. Mazda da yakın zamanda 2018 model 6 model sedanında CarPlay desteğine yer vermişti.

Apple'ın bu alandaki en büyük rakiplerinin başında ise Google geliyor. Android Auto ile CarPlay benzeri işlevler sunan şirket, platformun 400'den fazla araç tarafından desteklendiğini belirtiyor.