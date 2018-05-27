WhatsApp, iPad'lere mi geliyor?

WhatsApp; bildiğiniz gibi iPhone, Android, Windows Mobile, Windows, macOS ve web üzerinden hizmet veriyor. Uzun yıllardır tablet sürümü için bir adım atmayan WhatsApp bugün müjdeli haberi sızdırdı. iPad için WhatsApp uygulaması çok yakında App Store'daki yerini alabilir.

WhatsApp'ın hangi platformlarda olduğunu gösteren bölümde iPad ibaresinin yer alması, uygulamanın iPad'e çok yakında geleceğinin sinyallerini veriyor. Ancak henüz WhatsApp'ın iPad'de nasıl çalışacağı bilinmiyor.

Hat üzerinden aktifleşen WhatsApp, iPad'de sadece hücresel veri destekli modellerinde çalışma gibi bir ihtimali bulunuyor. Numara kopyalama olmadığı için WhatsApp'ı hem iPad'den hem de iPhone'dan aynı anda kullanmak mümkün olmayabilir.

Hürriyet'e göre şimdilik iPad sahipleri, Safari'den web.whatsapp.com sitesini açıp, iPhone ile uygulamayı bağlayabiliyor. WhatsApp Web'i iPad üzerinden kullanmaktan başka şimdilik farklı bir yöntem bulunmuyor.