Apple, tüm kullanıcılarına herhangi bir ücret almaksızın 5 GB'lık ücretsiz depolama alanı sunuyor. Ancak bu kapasite elbette kimseye yetmiyor ve kullanıcılar belirli bir ücret karşılığında tarifelerini yükselterek daha yüksek bir depolama alanı satın almak durumunda kalıyor; ya da iCloud'u bu anlamda hiç kullanmama yoluna da gidebiliyor.



Apple ise ilginç bir kampanya başlatarak iCloud'dan daha fazla yararlanmak isteyenler için 50 GB'lık ücretsiz iCloud depolama alanı fırsatını duyurdu. Peki bu ne anlama geliyor? Gerçekten de 50 GB iCloud alanını kullanıcılar sürekli ücretsiz olarak kullanabilecek mi?

Maalesef hayır. Apple bunun yerine 1 aylık 50 GB alanı deneterek, kullanıcılara bunun kolaylığını gösterecek. Satın almaya yönlendirecek.

Ücretsiz iCloud kampanyasını kullanacak olan kullanıcılar, 1 ay boyunca iCloud'taki 50 GB alanı aktif bir şekilde kullanırsa 1 ay sonunda dosyaları geri toplaması oldukça zor olacaktır. Bu nedenle aktif kullanan çoğu kullanıcın sonrasında da satın alarak abone olması gerekecek.



Yani bir ay sonra ücretini ödemeye yanaşmazsanız tekrar 5 GB'a düşeceksiniz; üstelik 50 GB alanı kullandıysanız o dosyalarınızı da oradan çekmeniz gerekecek.