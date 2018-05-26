SamMobile'ın haberine göre Samsung, Galaxy Wide 3 ismindeki giriş seviyesi yeni telefonunu duyurdu. Cihaz temel özelliklere sahip, ancak geniş ekranlı bir akıllı telefon isteyen kullanıcılara hitap ediyor.

GALAXY WIDE 3'ÜN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Telefonun özelliklerine gelecek olursak, Galaxy Wide 3'te 5.5 inç'lik HD çözünürlüğünde ekran, 1.6 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci, 2 GB RAM, 32 GB dahili depolama alanı, 13 MP ön ve arka kamera, 3300 mAh pil var. Kutudan Android 8.0 Oreo'la çıkan cihaz, 400 GB'a kadar microSD kart desteği sunuyor, ayrıca FM radyoyu da destekliyor. Gümüş ve siyah renk seçeneklerine sahip.

Telefon, SK Telecom üzerinden satılıyor, fiyatı ise 275 dolar. Cihazın Güney Kore dışında daha ileride Hindistan ve diğer ülke pazarlarında da çıkması bekleniyor.

Orijinal Galaxy Wide ve geçtiğimiz yıl çıkan Galaxy Wide 2, toplamda 1.3 milyon ünitenin üzerinde satmıştı. Telefonları satın alan müşterilerin %70'ten fazlası 40 yaşın üzerindeydi.