iPhone 9'ların işlemcisi ortaya çıktı!

iPhone XI ve iPhone 9'un kalbinde bulunması beklenen yeni Apple A12 çiplerin üretimi iddiaya göre bu hafta başladı. Tayvanlı tedarikçi TSMC'ye göre çipset daha hızlı olmasına rağmen daha ufak, ayrıca 7 nanometre mimari tasarımına sahip. Çipin daha az yer kaplaması onu iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'da bulunan 10nm A11 çiplerden daha iyi enerji tasarrufu yapmasını sağlayabilir.

Geçen yıl 12nm çiplerden 10nm çiplere geçiş yaptığımızda da benzer bir hız ve verimlilik sıçrayışına şahit olmuştuk. Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus ilk 10nm çiplere sahip telefonlar oldu ve bundan sonra da diğer çip üreticilerinin Samsung ve Qualcomm da dahil olmak üzere 7nm trendini takip etmelerini beklemelisiniz. Note 9 veya Galaxy S10 bu çiplere sahip ilk telefonlar olabilir. Yani Apple A12 ile rekabette yalnız olmayacak.

Hürriyet'e göre, 7nm çiplerin sağladığı ekstra boş alan sayesinde de yeni özellikler için daha fazla imkan sağlanabilir ya da 3.5mm kulaklık girişi geri dönebilir. Yeni A12 çipin, henüz adı belli olmayan yeni iPhone'lar ve iOS 12 ile birlikte Ekim ayında gerçekleşecek etkinlikte duyurulması bekleniyor.