Türkçe Google Asistan için beta testi başlıyor

Apple'ın Siri'si, Amazon'un Alexa'sı, Samsung'un Bixby'si, Google Asistan derken akıllı yardımcılar arasındaki rekabet arttı. Şirketler sanal yardımcılarına yeni yetenekler ekliyor. Hepsi her geçen gün biraz daha akıllanıyorlar. Böylesi sıcak bir ortamda yeni havadislerin gündeme gelmesi de şaşırtıcı değil.

DAVETİYELER ORTAYA ÇIKTI

Görünüşe göre Google, Türkçe destekli Google Asistan için beta testine kısa süre içinde başlayabilir. Türkiye'deki kayıtlı beta test kullanıcılarına Türkçe Google Asistan için davetiyeler gönderilmeye başlandı. Beta testinin kesin başlangıç tarihi belli değil, ama davetiyelerin gönderilmesi yakın zamanda olacağını işaret ediyor.

Türkçe destekli Google Asistan için beta testi süreci uzun olacaktır. Şimdilik beklemekten başka bir seçeneğimiz yok.