Apple'ın yeni iPhone'larda kullanacağı A12 işlemciler, şirketin imalatçı iş ortağı Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) tarafından üretilmeye başlandı.

Bloomberg'in kaynaklarına göre, A12 iPhone'larda kullanılacak ilk 7 nanometre (nm) mimarili mobil işlemci olacak. 7 nm mimarisi yeni iPhone'ları 10 nm işlemcilerle çalışan mevcut Apple cihazlarından daha hızlı ve verimli hale getirecek.

Apple 7 nm işlemciler üzerinde çalışan tek teknoloji devi değil. Samsung da geçtiğimiz gün 7 nm işlemciler geliştirdiğini açıklamıştı. Şirketin bu işlemcilere sahip ilk cihazlarını 2019 yılının başında satışa sunacağı söyleniyor.

Habertürk'e göre Apple'ın bu yıl TSMC tarafından üretilen 7nm teknolojisini kullanması, önümüzdeki sene çıkacak A13 işlemcisi içinse Samsung ile çalışması olası görülüyor.