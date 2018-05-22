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Instagram da kullanıcılarını uyarmaya başlıyor

INSTAGRAM DA KULLANICILARINI UYARMAYA BAŞLIYOR
22 Mayıs 2018, Salı Güncelleme : 22:17:12

Son dönemde kullanıcılarını ekstra düşünmeye başlayan sosyal ağlara şimdi de Instagram ekleniyor. Instagram da kullanıcılarını uyarmaya başladı.

Instagram, sosyal ağda çok fazla zaman geçiren kullanıcıların bağımlılığını 'hepsini gördünüz' özelliğiyle azaltmak istiyor.

Instagram kullanıcıları, son 48 saat içerisinde paylaşılan tüm içerikleri gören kullanıcılara, sosyal ağda gezinmeye ara vermeleri için uyarıda bulunacak.

İsteyen kullanıcılar uyarıya rağmen Instagram'da kalmaya devam edebilecek. Ancak bunun sağlıklı bir davranış olmadığını hatırlamış olacaklar. Şu an için test aşamasında olan özelliğin kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise soru işaretini koruyor.

TechCrunch sitesine konuşan Instagram sözcüsü, söz konusu özelliğin test aşamasında olduğunu doğrularken, daha fazla detay vermeyi reddetti.

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