Yayın Listesi işlevinin kullanımı, Android ve iOS arasında bir miktar farklılık gösteriyor. İki işletim sisteminde de 256'ya kadar kişiye mesaj gönderebiliyorsunuz.

WHATSAPP YAYIN LİSTESİ'NİN ANDROID'DE KULLANMA

1. WhatsApp'ı açın.

2. Üst taraftaki Sohbetler sekmesine dokunun.

3. Sağ üst köşedeki üç noktaya dokunun.

4. Yeni Yayın'ı seçin.

5. Dahil etmek istediğiniz kişilerin isimlerine dokunun.

6. Sağ alt köşedeki yeşil onay işaretine dokunun.

WHATSAPP YAYIN LİSTESİ'Nİ iOS'TA KULLANMA

1. WhatsApp'ı açın.

2. Ekranın altındaki Sohbetler sekmesine dokunun.

3. Sağ üst köşedeki Yayın Listeleri'ne dokunun.

4. Dahil etmek istediğiniz kişilerin yanındaki kutucuğu işaretleyin.

5. Hazır olduğunuzda sağ üst köşedeki Oluştur'a dokunun.

(Hürriyet)