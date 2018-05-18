Yeni iPhone'lar hızlı şarj adaptörüyle geliyor

ChargerLab'a göre yeni iPhone'larda 18 W'lık USB-C güç adaptörü olacak. Böylece yeni iPhone'lar hızlı şekilde şarj olabilecek. Eski adaptörlere göre yuvarlatılmış bir tasarıma sahip olan yeni adaptör, iPhone'a Lightning/USB-C kablosuyla bağlanacak. Kaynak yeni adaptörün kutuya dahil edileceğini de belirtiyor.

Yeni şarj adaptörü bu şekilde görünüyor:

Bununla birlikte daha önce Çinli sosyal ağ Weibo'da da benzer bir rapor yayınlanmıştı. Çinli kaynak 18 W'lık şarj adaptörünün ve Lightning/USB-C kablosunun yeni iPhone'ların kutusunda yer alacağını ileri sürmüştü.

ÜÇ YENİ IPHONE

Bu sene içinde 6.5 inç'lik iPhone X Plus, 5.8 inç'lik iPhone X2 ve 6.1 inç'lik iPhone X Lite'ın (Lite'ın adı başka da olabilir) piyasaya sürülmesi bekleniyor. iPhone X'in yeni modelinde ve iPhone X Plus'ta OLED ekran yer alacak, ancak Lite modelinde ise LCD ekran kullanılacak. Bununla birlikte iPhone X Plus'ın Apple Pencil desteği sunacağına yönelik bir takım iddialar da var.