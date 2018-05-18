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Yeni iPhone'lar hızlı şarj adaptörüyle geliyor

YENİ İPHONE'LAR HIZLI ŞARJ ADAPTÖRÜYLE GELİYOR
18 Mayıs 2018, Cuma Güncelleme : 15:35:52

'ın eylül ayında üç yeni iPhone modeli tanıtması bekleniyor. Bununla birlikte 2018 iPhone'ların kutusunda ise hızlı şarj adaptörü de olacak. Daha önce yayınlanan raporlarda adaptörden bahsedilmişti. Şimdi ise bu konuyla ilgili yeni bir gelişme var.

ChargerLab'a göre yeni iPhone'larda 18 W'lık USB-C güç adaptörü olacak. Böylece yeni iPhone'lar hızlı şekilde şarj olabilecek. Eski adaptörlere göre yuvarlatılmış bir tasarıma sahip olan yeni adaptör, iPhone'a Lightning/USB-C kablosuyla bağlanacak. Kaynak yeni adaptörün kutuya dahil edileceğini de belirtiyor.

Yeni şarj adaptörü bu şekilde görünüyor:

Bununla birlikte daha önce Çinli sosyal ağ Weibo'da da benzer bir rapor yayınlanmıştı. Çinli kaynak 18 W'lık şarj adaptörünün ve Lightning/USB-C kablosunun yeni iPhone'ların kutusunda yer alacağını ileri sürmüştü.

ÜÇ YENİ IPHONE

Bu sene içinde 6.5 inç'lik iPhone X Plus, 5.8 inç'lik iPhone X2 ve 6.1 inç'lik iPhone X Lite'ın (Lite'ın adı başka da olabilir) piyasaya sürülmesi bekleniyor. iPhone X'in yeni modelinde ve iPhone X Plus'ta OLED ekran yer alacak, ancak Lite modelinde ise LCD ekran kullanılacak. Bununla birlikte iPhone X Plus'ın Pencil desteği sunacağına yönelik bir takım iddialar da var.

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