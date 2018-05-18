Korea Herald'ın haberine göre Samsung Yapay Zeka Bölümü başkanı Gray G. Lee, Note 9'da Bixby'nin daha geliştirilmiş bir sürümünün olacağını doğruladı.

BÖLÜM BAŞKANI DOĞRULADI

Lee, Bixby hakkındaki spekülasyonlara değinmemiş ve fazla detay vermemiş, ancak Bixby'nin bu sürümünde geliştirilmiş doğal dil desteği olacak. Ayrıca Bixby'nin gürültülü ortamlarda dahi kullanıcıyı duyabileceği ve daha hızlı tepkilere sahip olacağı da ifade ediliyor.

Bixby 2.0'ın, Amazon ve Google gibi şirketlerin sanal yardımcılarına karşı nasıl bir performans göstereceği ve rekabette ne yapacağı merak konusu. Samsung bu yıl toplamda 14 milyon adet ürününü Bixby ile birleştirmeyi düşünüyor ve 2020'ye kadar bütün ürünlerini Bixby'le birleştirmeyi planlıyor.

Samsung'un Bixby destekli akıllı hoparlör çıkaracağına dair iddialar da var, belki Note 9'la birlikte veya Note 9'dan bir süre sonra bu hoparlörü de görebiliriz.