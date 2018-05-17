Nokia X6 resmen tanıtıldı

Son yıllarda akıllı telefon pazarındaki yükselişini devam ettiren ve orta segmentteki pazar payını büyütmek isteyen Nokia, X serisinin yeni üyesi olan Nokia X6'yı Çin'de düzenlenen etkinlikle tanıttı.

NOKIA X6 HANGİ ÖZELLİKLERİ TAŞIYOR?

Milliyet'in haberine göre 5.8 inç boyutunda ve 19:9 çentikli bir ekrana sahip olan telefon Snapdragon 636 işlemciye ve aynı zamanda 6 GB RAM seviyesinde yeterli donanıma sahip.

Telefonda 16 MP RGB f/2.0 diyafram açıklığına ve 5 MP monokrom f/2.2 diyafram açıklığına sahip çift arka kamera bulunuyor. Parmak izi tarayıcısı ise dikey pozisyonda bulunan çift arka kameranın hemen altına konumlandırılmış.

Çift SIM VoLTE desteği olan cihazın 3060 mAh'lık bataryası Quick Charge 3.0 teknolojisi 30 dakikada %50 sarj olabiliyor.

Mavi, siyah ve gümüş olmak üzere üç farklı seçeneği ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

PEKİ NOKIA X6'NIN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Nokia X6, 4GB RAM+32GB ROM'lu versiyonu için 920 TL, 4GB RAM+64GB ROM'lu versiyonu için 1050 TL, 6GB RAM+64GB ROM'lu versiyonu için ise 1200 TL fiyata sahip olacak.