Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta yine bir takım değişiklikler gerçekleşti. Grup yöneticileri, grubun bilgisini, simgesini ve açıklamasını kimlerin değiştirebileceğini belirleyebiliyor. Bu durumu biraz daha açacak olursak aslında kısıtlamalar yapabiliyor.

NELER VAR?

Tabii ki tüm her şey bu kadarla sınırlı değil, yöneticiler diğer grup yöneticilerinin yetkisini de kaldırabiliyor. Ayrıca WhatsApp blogunda bir grubun kurucularının gruplardan atılamayacağı da belirtilmiş. Buna ek olarak WhatsApp'ta kullanıcıların ayrıldıkları gruba yeniden eklenmesi de zorlaştı.

WhatsApp bloguna göre yöneticiler grup bilgisi altına grubun amacı gibi detayları ekleyebiliyor. Yeni bir kişi gruba katıldığında açıklama sohbetin en üstünde görünüyor. Böylece yeni kişi grup hakkında daha fazla bilgi edinmiş oluyor.

GRUBU TAKİP ETME ÖZELLİĞİ

Bir de grubu takip etme özelliği var. Kullanıcılar sohbetin sağ alt köşesinde görünen "@" tuşuna tıklayarak, kendilerinden bahseden veya cevap niteliği taşıyan mesajlara kolayca ulaşabilecekler.

Bu bahsettiğimiz özellikler Android ve iOS platformu için kullanılabilir durumda. WhatsApp ekibi kullanıcı deneyimini daha iyi hale getirmek için farklı yenilikler üstünde çalışmaya devam ettiklerini de belirtti.