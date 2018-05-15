iPhone SE 2'nin çıkış tarihi kesinleşti

Apple'ın küçük ekranlı iPhone 5S'e benzeyen telefon modeli iPhone SE, ilk çıktığında kullanıcılar tarafından yoğun ilgiye maruz kalmıştı. Kullanıcıların yoğun ilgisinden dolayı Apple, bu seriyi devam ettirme kararı almıştı. Serinin yeni telefonu iPhone SE 2018'de Face ID, Touch ID ve kablosuz şarj özelliklerinin bulunması bekleniyor. Telefonun işlemci tarafında ise iPhone 7'nin işlemcisi A10 Fusion'ın kullanılması bekleniyor.

Cihazın 2 GB RAM'i, 32 GB ve 128 GB depolama alanı seçenekleri ile gelmesi bekleniyor. 4,2 inç LCD ekrana sahip olan akıllı telefonun tanıtımının Mayıs ayı içerisinde yapılacağı söylenmişti.

Hürriyet'e göre ancak iPhone SE 2018'in tanıtım tarihi ileri bir tarihe alınmışa benziyor. Çünkü yeni sızdırılan bilgilere göre telefonun çıkış tarihinin Eylül ayı olacağı düşünülüyor. Bu yüzden telefonun tanıtım tarihinin Ekim ayı olacağı tahmin ediliyor.