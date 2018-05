Apple dün iOS 11.4 Beta 5 güncellemesini kullanıcılarına sundu. iOS 11.4 Beta sürümlerini yükleyen kullanıcılar iki önemli yeniliğe kavuşuyorlar. Bunlardan ilki, iOS 11.3'te test edilen ancak bir süre sonra geri çekilen iCloud üzerinden iMessage özelliği. Bunun yanı sıra 2 adet HomePod'u aynı anda yani stereo olarak çalıştırmaya imkan sağlayan AirPlay 2 kullanıcılara sunuluyor. AirPlay 2 sayesinde Bluetooth hoparlörlerinize aynı anda tek bir sesi aktarabiliyorsunuz. Ancak, beta sürümlerinin geliştiriciler için yayınlandığını ve birçok hataya ev sahipliği yapabileceğini bir kez daha hatırlatmak isteriz.

iOS 11.4 Beta 5 güncellemesini yükleyebilmeniz için, cihazınızın UDID kaydının bulunması veya geliştirici profiline sahip olmanız gerekiyor.

iOS 11.4 Beta 5'in indirilebileceği cihazlara gelince: iPad Air, iPad Air 2, iPad Pro, iPad 9.7, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPod touch 6th, iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6 ve 6 Plus, iPhone 6s ve 6s Plus, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus, iPhone 8 ve 8 Plus, iPhone X.