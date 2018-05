Google Drive yerine Google One geliyor!

Google hesabı olan kullanıcıların ücretsiz olarak dosyalarını kolayca yedekleyebildiği veya saklayabildiği Google Drive, çok yakında hayatına Google One olarak devam edecek. Ancak değişiklik sadece isimle kalmayacak; fiyatlar da düşecek. Google One için pratikte Google Drive'dan bir farkı olmayacağını ve aynı bulut hizmetlerini Google One adı altında kullanıcılara sunulacağının altını çizelim. Yani halihazırda Google Drive aboneliğiniz varsa endişeleneceğiniz bir şey yok; üyeliğiniz Google One adı altında kaldığı yerden devam edecek!

Google One'ın muhtemel yeni logosu ise şu;





Hürriyet'e göre Google One ile birlikte değişecek fiyatlara gelince... Kullanıcılar için sanırız bu isim değişikliğinin en önemli getirisi düşen fiyatlar olacak. Örneğin, daha önce 1 TB alanı 9,99 Dolar fiyatla kullanan bulut müşterileri, aynı fiyata bu sefer 2 TB kullanacak. Bununla beraber, 30 TB'a kadar seçenekler mevcut. Bu arada aranızda 30 TB hizmet kullanacak olanlar da varsa, sebebini lütfen aşağıdaki yorum kısmına belirtmeyi unutmasınlar. Sadece fiyatlar ve kapasiteler değil, tıpkı Spotify ve Apple Müzik'te olduğu gibi aile paylaşımı modeli, bulut hizmetleri için de geldi. Satın almış olduğunuz bu kapasiteyi 5 aile bireyi aynı anda kullanıp, paylaşabiliyor.



Google One'ın ne zaman hayata geçeceği henüz netlik kazanmadı; ancak ilk olarak ABD'de yeni ismin ortaya çıkması bekleniyor.