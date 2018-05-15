Galaxy Note 9, Geekbench testinde ortaya çıktı

Geekbench testinde ortaya çıkan Samsung Galaxy Note 9, SM-N960U kod adıyla anılıyor. Ortaya çıkan veriler Galaxy Note 9 modelinde Galaxy S9 ailesinden izler göreceğimiz üzerine. Çünkü, telefonun işlemcisi Exynos 9810 ve Snapdragon 845. Şirket, Galaxy S9 ailesini de bu cihazlarla tanıtmış ve Snapdragon 845 işlemcili modeli ABD'deki kullanıcılara, Exynos 9810 işlemcili modeli de Avrupa'daki kullanıcılarına sunmuştu.

Telefonun diğer donanım özellikleri noktasında çıkan veriler ise cihazda 6 GB RAM'in olacağını gösteriyor. Ayrıca, işletim sistemi olarak da Galaxy Note 9 modelinde Android 8.1 Oreo seçilmiş. Söylenenlere göre Galaxy Note 9, selefine göre işlemci noktasında iyi olacak. Telefonun kamerasının ise şirketin şu anki çift kameralı amiral modeli Galaxy S9 Plus'la aynı özellikleri taşıyacağı söyleniyor.