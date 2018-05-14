Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline görevleri sırasında emniyetli şekilde sesli, go¨ru¨ntu¨lu¨ go¨ru¨s¸me, anlık-çoklu ve grup mesajlas¸ma, konum paylaşma imkanı sağlayacak cep telefonları üretilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yerli ve milli teknolojiye sahip ürünlerle güçlendirilmesine yönelik çalışmalar hızla devam ediyor.

Bu kapsamda birçok proje hayata geçirilirken, yeni projelere yönelik çalışmalar da devam ediyor. Söz konusu projelerin arasında "Emniyetli Cep Telefonu Projesi" de bulunuyor.

MİLLİ GELİŞTİRİLEN HABERLEŞME UYGULAMASI

Yeni projeye yönelik planlama çalışmaları başlatılırken, proje kapsamında go¨ru¨s¸me, anlık-c¸oklu ve grup mesajlas¸ma, konum paylas¸ımı yeteneklerine sahip emniyetli cep telefonlarının gelis¸tirilmesi hedefleniyor. Cep telefonlarında milli geliştirilen haberleşme uygulaması kullanılması planlanıyor. Söz konusu telefonların öncelikli olarak kritik görevlerdeki personele dağıtılması ve operasyonlar sırasında kullanılması planlanıyor.

"EMNİYETLİ UYDU TELEFONU PROJESİ"

TSK'nın kullanımına yönelik "Emniyetli Uydu Telefonu Projesi"nin de hayata geçirilmesi bekleniyor.

Proje kapsamında, harekat icra edilen birliklere, cogˆrafyadan bagˆımsız olarak emniyetli ve su¨rekli bir muhabere ortamı temin edilmesi amaçlanıyor. Emniyetli uydu telefonlarının seri u¨retimi de projedeki bir diğer hedef olarak dikkati çekiyor.

Kaynak: AA