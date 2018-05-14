Google Play virüslü uygulamalardan kurtulamıyor

Android uygulama mağazası Google Play'de yakalanan ve yasaklanan uygulamaların, basit bir isim değişikliği sonrasında mağazaya geri döndükleri fark edildi. Symantec araştırmacıları, siber korsanların yayıncı ve uygulama ismini değiştirdiklerinde, sorun yaşamadan virüslü uygulamalarını mağazaya soktuğunu açıkladı.

Üretkenlik kategorisinde yayınlanan ve bazıları doğrudan Google logosuna sahip olan bu uygulamalar, sisteme yüklendikten 4 saat sonra kullanıcıya zorla reklam gösteriyor ve zararlı sitelere yönlendirmeye başlıyor.

Uygulamaların Google kontrollerini nasıl aştığı henüz bilinmezken, Symantec araştırmacılarının saptadığı zararlı uygulamalar mağazadan kaldırıldı.

Habertürk'e göre kötücül uygulamaların basit bir isim değişikliğiyle Android mağazasına girebilmeleri, Google'ın yeniden uygulama güvenliği konusunda eleştirilmesine yol açabilir.