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Yeni iPhone kullanıcılarına HDR video müjdesi!

YENİ İPHONE KULLANICILARINA VİDEO MÜJDESİ!
11 Mayıs 2018, Cuma Güncelleme : 18:56:50

'ın yeni telefon modelleri iPhone X, 8 ve 8 Plus için iyi bir haberimiz var. Bu telefonlar artık HDR video oynatma özelliğini hizmete sundu.

HDR, geleneksel videolardan çok daha renkli ve canlı videolar izlenmesine olanak tanıyor. Ancak cihazların HDR kalitesinde video oynatmak için yeterli seviyede ekranlara sahip olması gerekiyor.

Yeterli ekran kalitesine sahip olan iPhone X, 8 ve 8 Plus sahipleri, YouTube uygulamaları için yayınlanan güncellemeyi yükleyerek, HDR videolar izlemeye başlayabiliyor. Güncellemenin ardından iPhone'lar otomatik olarak HDR moduna geçiyor, özellik istenildiğince dikey üç nokta ikonu altından kapatılabiliyor.

Habertürk'e göre HDR videoların rengini,parlaklığını ve kontrastını iyileştirdiğinden, HDR videoları Full HD'den düşük çözünürlüklerle de izlemek mümkün. 480p videolar dahi HDR izlenebiliyor.

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