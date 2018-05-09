Xiaomi Mi Mix 2S Art Special Edition piyasaya sürüldü

Telefonun Art Special Edition modeli (Özel Sanat Edisyonu da denilebilir) için British Museum'la iş birliği yapılmış. Cihazın kutusunda ve özel kılıfı üstünde kadın portesi bulunuyor. Bu portre ise British Museum'daki Deruta seramik sergisinin bir parçası olan 1500'lerin başında kalma bir tabakta bulunuyor.

NELER VAR?

Mi Mix 2S'in cam panelinin arkasında British Museum logosu var. Ayrıca MIUI 9.5'te de bir takım görsel özelleştirmeler yapılmış. Kutu içeriğinde özel kılıfla birlikte, müzeye ücretsiz giriş sağlayan bir kart bulunuyor.

Telefonun özelliklerinde ise değişen herhangi bir şey yok. Cihazda 5.99" çerçevesiz Full HD+ çözünürlüğünde ekran, Snapdragon 845 sistem çipi ve çift kamera var. Art Special Edition 8 GB RAM ve 256 GB depolama alana sahip. Xiaomi Mi Mix 2S Art Special Edition, Çin'de satışa çıktı. Fiyatı ise 4299 Yuan (Yaklaşık 674 dolar).