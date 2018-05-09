iPhone X'in arkasında bulunan çift kamera gelecekte yeterli olmayacak. Bir analiste göre 2019 model iPhone'da üç kamera kullanılabilir. Daha önce gündeme gelen dedikodu böylece bir kere daha alevlenmiş oldu.

CNET'in haberine göre analist Jeff Pu, Apple'ın 2019'da çıkaracağı iPhone'da üç kamera kullanacağına inanıyor. Pu, Apple için kamera lensleri üreten Largan'ın profilinden bu sonuna vardı. Largan'ın üç kameralı iPhone için tedarikçi olabileceğini düşünüyor.

Analist yayınladığı öngörü raporunda 2019 model iPhone'un arkasında 12 MP'lik üç kamera olacağını ve üçündede optik görüntü sabitleme özelliğinin yer alacağını belirtti. Şu anda piyasada mevcut olan Huawei P20 Pro'da üç kamera yer alıyor.

İşin ilginç kısmı nisan ayında Economic Daily News tarafından da benzer bir haber yayınlanmıştı. Eski tarihli haberde yeni iPhone'da 12 MP'lik üç kameranın yer alacağı belirtilmişti. Ayrıca Economic Daily News, kameranın 6P lens tasarımı ile 5x yakınlaştırmaya (Zoom) sahip olacağını da iddia etmişti.

Jeff Pu, Economic Daily News'in iddialarını bir yandan doğruluyor. Analist bununla birlikte gelecek nesil telefonlarda üç kameranın trend olacağını da söyledi. Yani üç kamera diğer markalar tarafından da kullanılacak.