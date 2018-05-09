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'dan /gövde oranı yüksek bir geliyor

LENOVO'DAN EKRAN/GÖVDE ORANI YÜKSEK BİR TELEFON GELİYOR
9 Mayıs 2018, Çarşamba Güncelleme : 11:30:15

'nun Başkan Yardımcısı resmi Weibo hesabında "Geniş lı bir " tanıtacaklarının işaretini verdi. Yüzde 95 ekran/ oranıyla gelecek , iPhone X trendi yerine yeni bir görünüme sahip olacak.

Group başkan yardımcısı Chang Cheng, resmi Weibo hesabından geniş lı bir tanıtacağının ipucunu verdi. Chang Cheng, fotoğraf ile birlikte kullanıcılara ideal bir akıllı un ekran/gövde oranının yüzde kaç olması gerektiğini de sordu.

ANKET DÜZENLEDİ VE SONRA AÇIKLAMA YAPTI

Milliyet'in haberine göre fotoğrafla birlikte Chang Cheng, kullanıcılara tam ekran bir akıllı telefonun gerçekten ne düşündüklerini soran bir anket yayınladı.

Anket şıkları ise şu şekilde:

1.% 80-84 ekran oranı
2.% 85-89 ekran oranı
3.% 90-94 ekran oranı

Daha da ileride, Lenovo'nun VP'si yaklaşan cihazın % 95 engelini aşacağını ve neredeyse hiç yan ve üst çerçeve bulunmayan tam ekran bir akıllı telefon deneyimi sunacağını söyledi. Ekran görüntüsüne bakıldığında çentiğin olmadığı da görülüyor.

YENİ TELEFON NE ZAMAN DUYURULACAK?

Akıllı telefonun 14 Haziran'da duyurulacağı söylendi, bu yüzden spekülasyon yapmak için bolca zamanımız var. Ne yazık ki bunun dışında başka hiçbir özellik açıklanmadı.

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