Lenovo Group başkan yardımcısı Chang Cheng, resmi Weibo hesabından geniş ekranlı bir akıllı telefon tanıtacağının ipucunu verdi. Chang Cheng, fotoğraf ile birlikte kullanıcılara ideal bir akıllı telefonun ekran/gövde oranının yüzde kaç olması gerektiğini de sordu.

ANKET DÜZENLEDİ VE SONRA AÇIKLAMA YAPTI

Milliyet'in haberine göre fotoğrafla birlikte Chang Cheng, kullanıcılara tam ekran bir akıllı telefonun gerçekten ne düşündüklerini soran bir anket yayınladı.

Anket şıkları ise şu şekilde:

1.% 80-84 ekran oranı

2.% 85-89 ekran oranı

3.% 90-94 ekran oranı

Daha da ileride, Lenovo'nun VP'si yaklaşan cihazın % 95 engelini aşacağını ve neredeyse hiç yan ve üst çerçeve bulunmayan tam ekran bir akıllı telefon deneyimi sunacağını söyledi. Ekran görüntüsüne bakıldığında çentiğin olmadığı da görülüyor.

YENİ TELEFON NE ZAMAN DUYURULACAK?

Akıllı telefonun 14 Haziran'da duyurulacağı söylendi, bu yüzden spekülasyon yapmak için bolca zamanımız var. Ne yazık ki bunun dışında başka hiçbir özellik açıklanmadı.