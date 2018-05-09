USB Sınırlama (Kısıtlama) Modu adı verilen bu özellik Elcomsoft tarafından ayrıntılarıyla açıklandı. Elcomsoft'un açıklamasına göre iOS 11.4'e güncellenen bir iPhone veya iPad'in son 7 gün içinde şifresi girilmezse veya eşleştirilmiş bir bilgisayara bağlanmazsa, Lightning portuna sınırlama getiriliyor. Bağlantı noktası sadece şarj için kullanılabiliyor. Bunun haricinde veri aktarımı ise yapılamıyor.

Sonuç olarak cihaz güvenilir bilgisayara bağlanmamışsa, biyometrik özellik veya şifre kullanılmamışsa, Lightning sadece şarj etmekle sınırlı kalıyor. Ancak bu noktada USB portunun tam anlamıyla bloke edilip edilmediği belli değil.

Apple'ın geliştiricilerle paylaştığı sürüm belgelerinde de yeni özelliğin iPhone ve iPad'deki güvenliği arttırmak için olduğu belirtiyor. Haftada en az bir kere şifre girilmesi gerektiği açıklamada yer alıyor.

USB Sınırlama Modu güvenlik güçlerinin GrayKey gibi cihazlarla iOS cihazları açmasını tam olarak engelleyemez. Ancak şifrenin bulunması için süreyi azaltıyor.

Bu özellik aslında ilk olarak iOS 11.3 beta sürümünde görülmüştü, ancak tam sürüme dahil edilmedi. Apple üstünde bazı geliştirmeler yaparak 11.4 betaya eklemiş. Ancak 11.4'ün tam sürümünde olup olmayacağı da kesin değil.