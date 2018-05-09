Instagram Hikaye'ye artık müzik eklenebilecek

Her geçen gün yeni bir özelliğiyle karşılaştığımız Instagram'da bu kez kullanıcıları fazlasıyla sevindirecek bir gelişme oluyor. Instagram'a yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre Instagram, çok yakında hikaye paylaşan kullanıcıların ayrıca istediği müziği de hikayesine ekleyebilmesine olanak verecek. Facebook, Sony, Warner Music, Universal ve diğer Avrupalı ??yayıncılar gibi plak şirketleriyle son zamanlarda yaptığı lisans anlaşmalarıyla videolara müzik eklemeye hazır gibi görünüyor.

TechCrunch'taki bir rapora göre, Instagram Android uygulamasındaki bazı kodlar, Spotify veya SoundCloud gibi yerlerden hikayelerinize telif hakkıyla korunan müzikleri eklemenize yarayacak özellikler barındırıyor.

Ishan Agarwal tarafından bulunan kod, Instagram hikayeleri sistemindeki gizli bir müzik arama özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Müzik etiketleri diye adlandırılan sistem, kullanıcıların hikayelerine müzik eklemelerine olanak tanıyor. TechCrunch, türler, ruh halleri veya trend şarkılar için arama yapılabildiğini, ardından bu müziklerin videolara ve muhtemelen fotoğraflarayerleştirilebileceğini bildirdi.

Elbette uygulanmayan bir kod bulmak, bunun kısa bir süre sonra tam teşekküllü bir özellik haline geleceği anlamına gelmez. Ancak TechCrunch'ın belirttiği gibi bu özellik yayınlanırsa, reklam verenlerin ciddi anlamda ilgisini çekecek bir özellik olacağa benziyor.