Google bugün merakla beklenen Google I/O adı verilen geliştiriciler konferansını gerçekleştirdi. Bu etkinlikte ise beklendiği üzere yeni Android sürümü resmiyete kavuştu. Android 9.0 P kod adıyla tanıtılan yeni sürüm, birçok yeni özellikle kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu arada bu sürümün tam adı ise önümüzdeki dönemde açıklanacak ve "P" harfiyle başlayn bir tatlı adı olacak.

ANDROİD 9.0 P İÇİN İLK BETA YAYINLANDI

Google'ın yeni sürümünün ilk betası ise bugün için geliştiricilerin kullanımına sunulmuş durumda. Ancak ilk etapta bu beta sürümünü indirmek için cihazınızın bu sürümü destekliyor olması gerekiyor. Bu desteklenen telefonlar ise şu şekilde;

Google'ın Pixel serisine ek olarak, Sony Xperia XZ2, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 7 Plus, Oppo R15 Pro, Vivo X21, OnePlus 6 ve Essential PH-1 indirilebilir.

Bu arada Temmuz ayında son test sürümlerinin yayınlanması ve Android P'nin üçüncü çeyrek itibariyle kullanıma sunulması bekleniyor.