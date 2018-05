Google iş birliği kapsamında birçok yeniliğe imza atan General Mobile, bir ilki daha gerçekleştirerek Google'ın 'Android Go' versiyonunun dünyadaki ilk ürünü olan 'GM 8 Go' modelini kullanıcıların beğenisine sundu.

'GM 8 Go', geliştirilmiş Google uygulamaları ile kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. 'GM 8 Go', yenilenen Chrome ve Google uygulamalarıyla internet üzerinden data kullanımını azaltarak veri tasarrufu sağlıyor ve böylece çok daha hızlı işlem yapabilmeyi fırsatı sunuyor. Kullanıcı dostu ara yüze sahip olan 'GM 8 Go' kullanıcılara Android'in en güncel versiyonu olan Android Oreo 8.1 işletim sistemini sunuyor.

Android Oreo (Go edition), hızlandırılmış yazılımı ile yüksek performans gösteren işletim sistemi, ekstra depolama imkânı ve güvenlik gibi avantajlar içeren optimize edilmiş bir yazılım deneyimi sağlıyor. 'GM 8 Go', özellikle ilk kez internetle tanışanların ihtiyaç duyabilecekleri, amaca yönelik Google uygulamalarıyla birlikte geliyor. Android Oreo (Go edition) yüklü akıllı telefonlar, ayrıca telefon üzerinde en iyi çalışan uygulamaların indirilebilmesini kolaylaştıran özel bir Google PlayTM Store versiyonu yüklü şekilde sunuluyor.

'GM 8 Go', yeni nesil 18.9'luk ekran tasarımıyla dikkat çekiyor. 13MP flaşlı ön kamerası ile üstün selfie deneyimi yaşatan 'GM 8 Go' ile fotoğraf tutkunları, çektikleri fotoğrafları cihazın hem ön hem arka kamerasında kullanabilecekleri 'portre modu (bokeh)' seçenekleri ile düzenleyerek fotoğraflarına sanatsal bir dokunuş katabiliyor. Ayrıca çekilen fotoğraf ve videolar hafıza problemi olmaksızın dahili olarak sunulan 'Google Fotoğraflar' uygulamasıyla yüksek kalitede, ücretsiz ve sınırsız olarak depolanıyor.

'GM 8 Go' kullanıcılara HD kalitesinde video görüşmeleri sunuyor. Ayrıca kullanıcılar, Dolby Audio uygulaması yoluyla harika ses efektleriyle en iyi müzik deneyimine ulaşıyor.

'GM 8 Go', 799 TL fiyatıyla satışta