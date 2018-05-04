Yeni iPhone'ların kutusunda hızlı şarj cihazı olacak!

Apple'ın yeni iPhone'ları hakkında spekülasyonlar tam gaz devam ediyor. MacRumors'ın Weibo'daki bir sızıntıya dayandırdığı haberine göre 2018 model iPhone'ların kutusunda hızlı şarj adaptörü olabilir. Kaynak, 5 W'lık şarj adaptörü yerine 18 W'lık yeni bir adaptörün ve USB-C ucuna sahip kablonun olacağını belirtiyor.

NE KADAR ZAMANDA ŞARJ OLACAK?

18 W'lık adaptör iPhone'un yarım saat içinde %0'dan %50'ye şarj olmasını sağlayacak.

iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X'te hızlı şarj desteği var, ancak cihazların kutusunda 5 W'lık normal bir adaptör bulunuyor ve bu yüzden telefonlar yavaş şarj oluyor. Bu durum eleştirilere neden olmuştu.

ÇEVİRİCİ OLMAYABİLİR!

Bu gelişme dışında ilginç bir durum daha var. Barclays analisti Blayne Curtis, 2018 model iPhone'ların yanında Lightning/3.5 mm'lik kulaklık çevirici aparatının olmayacağını iddia etti.