Galaxy S10'un yeni detayları ortaya çıktı

Söylenenlere göre Samsung, S serisinin 10. yıl dönümüne uygun olarak bugüne kadar telefon pazarında gerçekleştirmiş olduğunun daha ötesine geçmeyi planlıyor. Bazı kaynaklar S10'un öne çıkan özelliklere sahip olacağını vurguluyor. Bu yüzden bazı çevrelerin Galaxy S10'dan beklentisi de yüksek. Lafı daha fazla uzatmadan yeni raporun detaylarına iyice göz atalım.

SamMobile'ın The Bell sitesine dayandırdığı haberine göre Galaxy S10'un kod adı Beyond. Şu anda piyasada olan Galaxy S8'in kod adı Dream, S9'un ise Star'dı.

TASARIM AYNI KALACAK

The Bell'in daha önceki raporunda S10 ve S10+'ın tasarım açısından S8 ve S9'la neredeyse aynı olacağı ileri sürülmüştü. S10'da 5.8 inç'lik, S10+'ta ise 6.3 inç'lik Sonsuz Ekran olacak. Ayrıca parmak izinin de ekrana entegre edileceği belirtiliyor.

Yeni rapora göre Samsung, Galaxy S10'daki ekrana gömülü parmak izi tarayıcı için birden fazla şirketle ortaklaşa çalışıyor. Bu şirketler arasında Synaptics, Qualcomm ve Ezestek var. Ancak sensörlerin son tedarikçisi ise henüz doğrulanmadı. Samsung, tedarik sorunlarından etkilenmemek için birden fazla ismi tercih edebilir.

Araya ekstra bir bilgi daha sıkıştıralım. Ekrana entegre parmak izi tarayıcısının ilk kez Note 9'da kullanılabileceği söyleniyor. Yine de bu özelliğin 10. yıl dönümüne özel olarak S10'a saklanması şaşırtıcı olmaz.

KAMERA KONUSUNDA EMİN DEĞİL

Ayrıca Samsung'un Galaxy S10'da üç boyutlu kamera kullanma olasığı var. Bu kamerayla gelişmiş yüz tanıma, gelişmiş AR Emoji sunulabilir. Fakat The Bell sitesi ise Samsung'un üç boyutlu kamera konusunda kararsız kaldığını, bu bileşeni telefona eklemekten halen emin olmadığını söylüyor.

The Bell sicili sağlam bir site. Daha önce yayınladıkları bazı raporlar doğru çıkmıştı. Sonuç olarak paylaşılan bu bilgilerin birer iddia olduğunu unutmayın. Samsung iddiaların aksine başka bir şeyler de yapabilir. Yeni gelişmeler, sızıntılar ve dedikodular oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.