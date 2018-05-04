AirPower gerçekte satışa çıkmadı, ancak kablosuz şarj cihazı Viyana Uluslararası Havalimanı'nda satılıyor! Peter Allan isimli Twitter kullanıcısının paylaştığı fotoğrafta AirPower görülüyor. Allan yazdığı mesajda ürünün 200 dolar olduğunu belirtmiş.

AirPower'la birlikte satışta olan diğer ürünler arasında iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X için kılıflar, EarPods, Lightning konnektör çevirici var.

Tabii ki buradaki AirPower gerçek bir ürün değil, sahte bir cihaz.

AIRPOWER NE ZAMAN ÇIKACAK? FİYATI NE OLACAK?

73buzz sitesine göre AirPower'ın çıkışı ertelendi ve bunun arkasında birkaç farklı sebep var. Kaynak kablosuz şarj cihazının arkasındaki teknolojinin varsayılandan daha fazla geliştirme gerektirdiğini belirtiyor. Cihazın fiyatına gelecek olursak Polonyalı perakendeci olan X-Kom, AirPower'ı 999 Ziloti (Yaklaşık 294 dolar) olarak listelemişti. WWDC 2018'de merak edilen soruların yanıtları verilebilir.