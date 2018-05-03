SAMSUNG GALAXY A6 VE A6 PLUS DUYURULDU

Samsung, yeni A6 ve A6 Plus akıllı telefonlarını tanıttı. Samsung'un orta sınıf ürün portföyünde konumlanan yeni A6 ve A6 Plus, üst düzey kameraları ve Infinity Display özelliğiyle dikkat çekiyor.

SAMSUNG GALAXY A6 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

5,6 inç boyuta sahip olan Samsung Galaxy A6, Infinity Display teknolojisi sayesinde neredeyse çerçevesiz bir ekran sunuyor. 720x1480 çözünürlük ile gelen yeni akıllı telefon, 1,6 GHz dört çekirdekli işlemci, 4 GB RAM, 64 GB sabit (microSD kart ile 256 GB'a kadar yükseltilebiliyor) depolama alanı sunuyor. 16 MP f/1,7 arka kamera ve 16 MP f/1,9 ön kamerayla donatılan Samsung Galaxy A6, 3000mAh batarya ve Android Oreo ile birlikte geliyor.

SAMSUNG GALAXY A6 PLUS TEKNİK ÖZELLİKLERİ

6 inç boyutundaki Samsung Galaxy A6 Plus (Samsung Galaxy A6+), Infinity Display teknolojisi sayesinde neredeyse çerçevesiz bir görünüm sunuyor. 1080x2220 çözünürlüğe sahip ekranıyla dikkat çeken akıllı telefon, 1,8 GHz dört çekirdekli işlemci, 4 GB RAM, 64 GB sabit (microSD kart ile 256 GB'a kadar yükseltilebiliyor) depolama alanı sunuyor. Biri 15 MP f/1,7, diğeri 5 MP f/1,9 arka kameraya sahip olan Samsung Galaxy A6 Plus, 24 MP f/1,9 ön kamera ile donatılmış. Kamerasıyla, pek çok üst düzey akıllı telefonun önüne geçen ürün, 3500mAh batarya ve Android Oreo ile birlikte geliyor.

Habertürk'ün haberine göre, Samsung A6 ve A6 Plus'ta parmak izi okuyucuları cihazın arka yüzünde kameranın altında konumlandırılmış. İki yeni akıllı telefonun Türkiye'ye gelmesi birkaç ay sürecek ve fiyat bilgileri de önümüzdeki haftalarda belli olacak.