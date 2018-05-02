Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge için Android 8.0 Oreo zamanı

Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge için Oreo'nun ne zaman dağıtılacağı henüz kesin olarak belli değil. Samsung henüz kesin bir tarih belirtmedi ama haberlere göre Mayıs ortasında çıkarılabilir. Firma tarafından Koreli kullanıcılar için olan Samsung Members uygulamasında yayınlanan bir bildiriye göre Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge için Oreo, Mayıs ortasında dağıtıma başlayabilir.

Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge'in Android 8.0 Oreo'ya güncellenmesine çok az kaldı. İki cep telefonu da yakın zamanda yeni firmware'i çalıştırdıklarına dair Wi-Fi Allience sertifikası aldılar, bu yüzden güncelleme an meselesi. Tüm ABD operatörü türevleri de Oreo sertifikası aldı.

Hürriyet'e göre Galaxy S7 ve Galaxy S7 için Oreo dağıtımı başladığında mutlaka sitemizde bildireceğiz. Artık dağıtım tarihinin Mayıs ortasının ilerisine gitmesi pek muhtemel görünmüyor.