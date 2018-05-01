25 Mayıs'ta yürürlüğe girecek olan Genel Veri Koruma Yasası (GDPR), Avrupalı kullanıcıların veri gizliliğini sağlamanın yanı sıra onlara verileri üzerinde daha fazla hak ve kontrol elde etme şansı tanıyacak.

Tüm dijital servisler GDPR doğrultusunda kendilerini düzenlemeye başlarken, anlık mesajlaşma alanında bu düzenlemelerin öncüsü WhatsApp olarak dikkat çekiyor. Servis geçtiğimiz hafta Avrupalı kullanıcılar için yaş sınırını 16'ya yükselttiğini duyurmuştu.

WhatsApp şimdi de aynı çatı altında bulunduğu Facebook ve Instagram'ın yaptığı gibi kullanıcılara platformda depolanan verilerini indirmek için bir araç sundu.

'Hesap Bilgilerini Talep Et' adı altında sunulan veri taşınabilirliği aracı, kullanıcıların aralarında hesap bilgilerinin, ayarlarının, kişilerinin, profil fotoğraflarının, gruplarının ve sohbetlerinin olduğu verileri indirebilmesini sağlıyor.

WhatsApp'in Android için yayınlanan beta v2.18.128 sürümünde ortaya çıkan araç, popüler mesajlaşma uygulamasının bir sonraki güncellemesinde tüm kullanıcılara sunulacak.

Habertürk'e göre söz konusu güncelleme yayınlandığında WhatsApp verilerinizi indirmek için Ayarlar > Hesap > Hesap bilgilerini talep et yolunu izlemeniz ve "Raporu talep et" demeniz yeterli olacak. 1-3 gün arasında bir sürede hazırlanan veri raporunu, aynı bölümden sıkıştırılmış (ZIP) olarak indirebileceksiniz.