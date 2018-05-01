;

küfür etti iddiası

SİRİ KÜFÜR ETTİ İDDİASI
1 Mayıs 2018, Salı Güncelleme : 13:27:23

'ın 'si ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Belirtilene göre Sisi küfür etmeye başladı.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte sanal asistanlar oldukça gelişmiş durumda. Firmaların ise sanal asistanları arasındaki rekabet gün geçtikçe artıyor. En gelişmiş sanal asistanlardan biri olarak gösterilen 'ın 'sinde ise büyük bir sorun bulunuyor.

Bir Reddit kullanıcısı iPhone X'inden Siri'ye "Mother (Anne)" kelimesinin anlamını soruyor. Bu soruya Siri cevap veriyor ve daha sonra "Diğer anlamı da duymak ister misin?" sorusunu soruyor. Bu soruya evet derseniz Siri, size argo bir tabir gösteriyor. Dijital asistanın bu sözcüklerin anlamını Oxford sözlüğünden aldığı söyleniyor. Yaşanan bu sorunun en kısa sürede Apple tarafından düzeltilmesi bekleniyor.

ETİKETLER:

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN