Teknolojinin gelişmesi ile birlikte sanal asistanlar oldukça gelişmiş durumda. Firmaların ise sanal asistanları arasındaki rekabet gün geçtikçe artıyor. En gelişmiş sanal asistanlardan biri olarak gösterilen Apple'ın Siri'sinde ise büyük bir sorun bulunuyor.

Bir Reddit kullanıcısı iPhone X'inden Siri'ye "Mother (Anne)" kelimesinin anlamını soruyor. Bu soruya Siri cevap veriyor ve daha sonra "Diğer anlamı da duymak ister misin?" sorusunu soruyor. Bu soruya evet derseniz Siri, size argo bir tabir gösteriyor. Dijital asistanın bu sözcüklerin anlamını Oxford sözlüğünden aldığı söyleniyor. Yaşanan bu sorunun en kısa sürede Apple tarafından düzeltilmesi bekleniyor.