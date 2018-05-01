Birkaç gün önce Google'ın da Android için tabanca emoji'sini değiştireceği söylentilerini duymuştuk. Apple, Samsung ve Twitter gibi bir çok marka zaten şiddeti temsil eden tabanca gibi emoji'lerini daha sevimli ve barışçıl hale getirmişti. Microsoft'un da bu trend izlemesi ve şakacı bir tavrı seçmiş olması bir çok kullanıcıyı memnun etti.

Bu küçük değişiklik çok küçük bir adım olsa da, markaların böyle küçük jestlerle bir birlerini daha barışçı ve ilerici tavırlara davet etmesini izlemek oldukça eğlenceli. Markaların emoji tasarım yorumlarını şirket politikalarını ifade etmek için kullanmaları zekice ve etkili bir teknik.

İşte o emojinin yeni hali;