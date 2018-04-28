MWC 2018'de (Mobile World Congress/Mobil Dünya Kongresi) dedikodularla ismi anılan ZenFone 5 modelini duyurmuştu. Telefon, iPhone X benzeri ekran çentiğiyle dikkatleri üstüne çekmişti.

ZENFONE 5 TÜRKİYE FİYATI VE ÖZELLİKLERİ

ZenFone 5'te 6.2 inç'lik IPS LCD ekran yer alıyor. Ekran çözünürlüğü ise 2246x1080. 402 ppi yoğunluğa sahip olan telefonun ekran kasa oranı ise %90.

Qualcomm Snapdragon 636 sistem çipiyle donatılan telefonda, 4/6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı var. Bu arada şunu da belirtelim, yapay zeka yeteneklerine sahip Snapdragon 636 sistem çipi daha iyi fotoğraf ve iletişim deneyimleri sunuyor.

ZenFone 5'in arkasında ise 12+8 MP olmak üzere çift kamera yer alıyor. 12 MP'lik sensör f/1.8, 8 MP'lik sensör ise f/2.0 diyafram açıklığına sahip. Önde ise 8 MP'lik selfie kamerası var.

FM radyosu olan telefonun pil değeri ise 3300 mAh. Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle kutudan çıkan ZenFone 5'in parmak izi okuyucusu arka kısma konumlandırılmış.

FİYAT NEDİR?

Yapılan açıklamaya göre Asus ZenFone 5'in Türkiye ön sipariş fiyatı 1999 TL, ön sipariş sonrası fiyatı ise 2299 TL'ye çıkacak.

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