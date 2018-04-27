Nokia 6X ortaya çıktı! İşte Nokia 6X'in özellikleri

Apple tarafından piyasaya sürüldüğü günden bu yana çentikli kısmıyla çokça gündeme gelen iPhone X, o günden bu yana birçok telefon üreticisine ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Bugüne kadar sıklıkla Çin pazarında taklit edilen telefonun benzeri bu defa Amerikan devi HMD Global tarafından satın alınan Nokia'dan geldi.

NOKIA 6X'İN FİYATI NEDİR?

Habertürk'ün Çin medyasına dayandırdığı haberine göre Nokia, bugün 6X adını verdiği yeni bir orta segment modelini satışa sunacak. 250 dolar gibi gayet makul bir fiyata satışa sunulacağı belirtilen bu telefon özellikle ön yüzünde yer alan çentik ile fazlasıyla iPhone X'u andırıyor.

Alt kısmında ince bir Nokia logosu görülen telefonda iPhone X'da olmayan bir özellik yani parmak izi sensörü mevcut. 5,8 inçlik full hd ekrana sahip olan telefonda MediaTek Helio P60 veya Snapdragon 636 yonga setlerinden biri bulunacak. 4GB veya 6GB RAM kapasitesiyle satışa sunulması beklenen telefonda ayrıca 64GB dahili depolama alanı ve 12MP kamera bulunuyor.